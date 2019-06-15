رياضة 2019-06-15 | 15:39 69 مشاهدة يواصل منتخبنا الوطني للكرة الطائرة تحت 23 عاماً، تحضيراته اليومية في معسكره المقام في مدينة النجف الأشرف على قاعة نادي الكوفة الرياضي بواقع وحدتيين تدريبيتين صباحية ومسائية، استعداداً للدخول في غمار تصفيات اسيا التي من المؤمل ان تنطلق منافساتها في التاسع والعشرون من الشهر الحالي في العاصمة البحرينية المنامة وتضم مجموعة منتخبنا كل من البلد المضيف البحرين ومنتخبات قطر والأمارات والكويت وفلسطين.



ودعا الكادر الفني عديد اللاعبين وقلص العدد قبل معسكر بلغاريا التي كان من المزمع اقامته في بداية الشهر الحالي لكن انعدام التخصيصات المالية حالَ دون اقامته وأكتفى المنتخب بمعسكر أخر في محافظة النجف الأشرف وعلى قاعة نادي الكوفة بتاريخ 6-6-2019 ومازال يواصل الفريق تحضيراته على أمل انفراج أزمة الأموال والألتفات لمشاركة ابناء الوطن ودعمها قبل السفر لمملكة البحرين لخوض التصفيات المؤهلة لبطولة اسيا في ماينمار بداية شهر اب المقبل. منتخبنا الوطني بقيادة كادره الفني المتمثل بالمدرب، علاء خلف ومساعديه محسن عبد الواحد وأمين فاضل، بدأوا الأعداد بعد نهاية الدوري الممتاز ووفر اتحاد اللعبة للمنتخب معسكراً داخلياً في العاصمة بغداد رغم توقف الصرف المالي عن اللجنة الاولمبية والاتحادات الرياضية حيث انتظم الفريق بمعسكره الداخلي ووحداته التدريبية اليومية على قاعة الشعب المغلقة لأكثر من 15 يوماً.ودعا الكادر الفني عديد اللاعبين وقلص العدد قبل معسكر بلغاريا التي كان من المزمع اقامته في بداية الشهر الحالي لكن انعدام التخصيصات المالية حالَ دون اقامته وأكتفى المنتخب بمعسكر أخر في محافظة النجف الأشرف وعلى قاعة نادي الكوفة بتاريخ 6-6-2019 ومازال يواصل الفريق تحضيراته على أمل انفراج أزمة الأموال والألتفات لمشاركة ابناء الوطن ودعمها قبل السفر لمملكة البحرين لخوض التصفيات المؤهلة لبطولة اسيا في ماينمار بداية شهر اب المقبل.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طائرة العراق تواصل التحضيرات رغم ضيق الأمدادات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.