لجنة نيابية تتحدث عن ظاهرة اغتصاب النساء والاطفال

وقالت رئيسة اللجنة هيفاء الأمين في مؤتمر صحفي عقدته لجنتها في مجلس النواب وحضرته الخليج 365، إن "هناك ظاهرة خطيرة بدأت تنتشر في المجتمع وهي ظاهرة الاغتصاب للنساء والأطفال ونعتقد انها ظاهرة خطيرة وستكون لها مردودات خطيرة جدا على وحدة المجتمع وسلامته".



وأكدت الأمين، "على ضرورة ان تقوم السلطة التنفيذية باتخاذ الاجراءات العاجلة لمعالجة هذه الظاهرة واتخاذ الحلول الناجعة الآنية والستراتيجية بعيدة المدى وتضمينها عقوبات رادعة على المتورطين فيها، وسنعمل كلجنة برلمانية مختصة لمتابعة الظاهرة ومدى الحلول المقدمة من قبل الجهات التنفيذية وجديتها، وسنقوم باعداد تقرير حول تلك الملاحظات ويتم تقديمه من قبل اللجنة للمجلس حول الموضوع لاتخاذ الاجراءات اللازمة".



وانتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة الاغتصاب للنساء والأطفال في مناطق متعددة في البلاد كان أخرها اختطاف واغتصاب امرأة في سيارة حكومية بمحافظة كركوك قبل ايام قليلة.

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