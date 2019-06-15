ودعا اللكاش "مجلس النواب الى استضافة رئيس المجلس الأعلى لمكافحة الفساد ورئيس مجلس القضاء الأعلى والادعاء العام ورئيسي هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية بجلسة علنية وتبث مباشرة عن طريق الفضائيات الى المواطنين لمعرفة من هو المقصر في عدم حسم آلاف من القضايا المتعلقة بالفساد منذ عام 2003 الى يومنا هذا".
وجدد اللكاش "مطالبته بإنشاء سجن خاص بالفاسدين وتسميته بسجن (ام البلايا)"، لافتا الى ان "المرجعية وصفت الفساد بإحدى خطبها بام البلايا وكذلك مطالبته مجلس القضاء الأعلى ان تنقل جلسات المحاكمة للفاسدين عن طريق الفضائيات ليطلع عليهم أبناء شعبنا".
يذكر بان المرجعية الدينية وعلى لسان ممثلها في كربلاء اكدت في خطبة صلاة الجمعة أمس وبمناسبة ذكرى فتوى الجهاد الكفائي، ان الفساد لايزال مستشري في مؤسسات الدولة ولم يقابل بخطوات عملية واضحة للحد منه ومحاسبة المتورطين به.
كانت هذه تفاصيل خبر قيادي بالحكمة يطالب بتشكيل محكمة للفاسدين مشابهة للتي حاكمت صدام واعوانه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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