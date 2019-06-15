قيادي بالحكمة يطالب بتشكيل محكمة للفاسدين مشابهة للتي حاكمت صدام واعوانه

وقال اللكاش في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "على مجلس القضاء الأعلى تشكيل محكمة خاصة بقضايا الفساد على غرار المحكمة الجنائية العليا التي حاكمت صدام واعوانه"، مبينا ان "ذلك سيسرع ويحسم آلاف الملفات المتعلقة بالفساد".ودعا اللكاش "مجلس النواب الى استضافة رئيس المجلس الأعلى لمكافحة الفساد ورئيس مجلس القضاء الأعلى والادعاء العام ورئيسي هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية بجلسة علنية وتبث مباشرة عن طريق الفضائيات الى المواطنين لمعرفة من هو المقصر في عدم حسم آلاف من القضايا المتعلقة بالفساد منذ عام 2003 الى يومنا هذا".

وجدد اللكاش "مطالبته بإنشاء سجن خاص بالفاسدين وتسميته بسجن (ام البلايا)"، لافتا الى ان "المرجعية وصفت الفساد بإحدى خطبها بام البلايا وكذلك مطالبته مجلس القضاء الأعلى ان تنقل جلسات المحاكمة للفاسدين عن طريق الفضائيات ليطلع عليهم أبناء شعبنا".



يذكر بان المرجعية الدينية وعلى لسان ممثلها في كربلاء اكدت في خطبة صلاة الجمعة أمس وبمناسبة ذكرى فتوى الجهاد الكفائي، ان الفساد لايزال مستشري في مؤسسات الدولة ولم يقابل بخطوات عملية واضحة للحد منه ومحاسبة المتورطين به.