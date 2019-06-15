حصلت الخليج 365، على وثيقة توضح جدول اعمال جلسة، اليوم السبت، فيما بينت الوثيقة أن جدول الاعمال يتضمن التصويت على صيغة قرار بشأن انهاء عمل مجلس مفوضين هيئة الاعلام والاتصالات. ويتضمن الجدول ايضا قراءة تقرير عن ازمكة السكن من قبل لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي. وفي ادناه نسخة من الوثيقة..

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كانت هذه تفاصيل خبر بالوثيقة.. جدول اعمال جلسة اليوم يتضمن انهاء عمل مجلس مفوضين هيئة الاعلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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