نائب يكشف عن تعرض إحدى نواحي ديالى لقصف بقذائف هاون مساء أمس

وقال الدهلكي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "ناحية بهرز في محافظة ديالى تعرضت مساء أمس الجمعة لقصف بعدد من قذائف الهاون في حادثة هي ليست الأولى من نوعها ولن تكون الأخيرة ما لم يتم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من تلك التصرفات الإرهابية التي تمارسها جماعات خارجة عن القانون".وأضاف، أن "عملية القصف أدت لأضرار مادية بالمنازل لكنها لم تتسبب بسقوط ضحايا بين صفوف المدنيين الأبرياء"، لافتاً إلى أن "تلك الهجمات الإرهابية مستمرة ومنذ فترة وطالبنا في مناسبات عدة من القائد العام للقوات المسلحة بإرسال قوات إضافية لمسك المناطق الرخوة وكبح جماح العصابات الإرهابية المجرمة التي تريد إعادة المحافظة إلى مربع الاقتتال الطائفي والتغيير الديمغرافي".

وتابع، أن "القائد العام للقوات المسلحة بصفته المعني الأول والمسؤول عن الملف الأمني إذا لم يستجب للمناشدات المستمرة من قبلنا وفي حال حصول أي انتكاسة أمنية في المحافظة فإن يد الاتهام في تلك الانتكاسة ستوجه له شخصياً وسنعتبره مشاركاً في استباحة المحافظة وأهلها لأن الساكت عن الجريمة فهو متعاون فيها".



وكان الدهلكي دعا، السبت (8 حزيران 2019)، القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي إلى إرسال قوات من بغداد إلى ديالى لإنهاء "حالة الفوضى".