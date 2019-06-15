وأضاف، أن "عملية القصف أدت لأضرار مادية بالمنازل لكنها لم تتسبب بسقوط ضحايا بين صفوف المدنيين الأبرياء"، لافتاً إلى أن "تلك الهجمات الإرهابية مستمرة ومنذ فترة وطالبنا في مناسبات عدة من القائد العام للقوات المسلحة بإرسال قوات إضافية لمسك المناطق الرخوة وكبح جماح العصابات الإرهابية المجرمة التي تريد إعادة المحافظة إلى مربع الاقتتال الطائفي والتغيير الديمغرافي".
وتابع، أن "القائد العام للقوات المسلحة بصفته المعني الأول والمسؤول عن الملف الأمني إذا لم يستجب للمناشدات المستمرة من قبلنا وفي حال حصول أي انتكاسة أمنية في المحافظة فإن يد الاتهام في تلك الانتكاسة ستوجه له شخصياً وسنعتبره مشاركاً في استباحة المحافظة وأهلها لأن الساكت عن الجريمة فهو متعاون فيها".
وكان الدهلكي دعا، السبت (8 حزيران 2019)، القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي إلى إرسال قوات من بغداد إلى ديالى لإنهاء "حالة الفوضى".
كانت هذه تفاصيل خبر نائب يكشف عن تعرض إحدى نواحي ديالى لقصف بقذائف هاون مساء أمس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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