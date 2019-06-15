2019-06-15 | 07:50
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بدأ منتخب البرازيل مشواره في بطولة كوبا أميركا 2019 بفوزه على نظيره منتخب بوليفيا بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت.
وكان الشوط الأول من المباراة قد انتهى بالتعادل السلبي، وفي الشوط الثاني، وتحديدًا في الدقيقة 49 احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح البرازيل بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو حيث سجلها "فيليب كوتينيو" بنجاح.
وفي الدقيقة 53 عاد "كوتينيو" من جديد حيث سجل الهدف الثاني، أما ثالث أهداف كتيبة "تيتي" فقد جاء في الدقيقة 85 عن طريق "إيفرتون سواريس".
بتلك النتيجة، حصل منتخب البرازيل على أول ثلاث نقاط ليصبح متصدر المجموعة الأولى بشكل مؤقت، ويظل رصيد منتخب بوليفيا خالياً من النقاط.
وفي الدقيقة 53 عاد "كوتينيو" من جديد حيث سجل الهدف الثاني، أما ثالث أهداف كتيبة "تيتي" فقد جاء في الدقيقة 85 عن طريق "إيفرتون سواريس".
بتلك النتيجة، حصل منتخب البرازيل على أول ثلاث نقاط ليصبح متصدر المجموعة الأولى بشكل مؤقت، ويظل رصيد منتخب بوليفيا خالياً من النقاط.
كانت هذه تفاصيل خبر البرازيل تستهل مشوارها في كوبا أميركا بثلاثية بشباك بوليفيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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