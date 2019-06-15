البرازيل تستهل مشوارها في كوبا أميركا بثلاثية بشباك بوليفيا

وكان الشوط الأول من المباراة قد انتهى بالتعادل السلبي، وفي الشوط الثاني، وتحديدًا في الدقيقة 49 احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح البرازيل بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو حيث سجلها "فيليب كوتينيو" بنجاح.وفي الدقيقة 53 عاد "كوتينيو" من جديد حيث سجل الهدف الثاني، أما ثالث أهداف كتيبة "تيتي" فقد جاء في الدقيقة 85 عن طريق "إيفرتون سواريس".

بتلك النتيجة، حصل منتخب البرازيل على أول ثلاث نقاط ليصبح متصدر المجموعة الأولى بشكل مؤقت، ويظل رصيد منتخب بوليفيا خالياً من النقاط.

