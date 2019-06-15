ترامب يعلن استعداده للتفاوض مع إيران

ورداً على سؤال بشأن كيف يعتزم التعامل مع طهران ومنع تكرار مثل تلك الحوادث مستقبلا قال ترامب: "سنرى ما سيحدث".
وكان ترامب حمل، إيران، المسؤولية عن الهجمات، التي استهدفت ناقلتي نفط في مياه خليج عمان، صباح الخميس.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية اعتبرت، الثلاثاء (11 حزيران 2019)، أن التوصل لاتفاق نووي جديد هو "الحل الوحيد" لإنهاء الأزمة مع إيران، مهددةً بـ"محاسبة" الحرس الثوري في حال استهدافه المصالح الأميركية.
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