القيثارة تعزز الصدارة بفوز صعب على اربيل

وتناوب على تسجيل ثنائية القيثارة الخضراء كل من علاء عبد الزهرة في الدقيقة 12 ومهند علي "ميمي" في الدقيقة 34، فيما جاء هدف اربيل الوحيد عن طريق اللاعب واسو رستم في الدقيقة 73.

وبهذا الفوز رفع الشرطة رصيده الى النقطة 76 في صدارة الترتيب، فيما توقف رصيد اربيل عند النقطة 39 في المركز العاشر.



وفي مباراة اخرى اقميت بذات التوقيت على ملعب ميسان، تغلب نفط ميسان على الكرخ 2-1.