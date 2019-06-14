القيثارة تعزز الصدارة بفوز صعب على اربيل

2019-06-14 | 20:16
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عزز فريق الشرطة، صدارته للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، بتغلبه على اربيل2-1، في المباراة التي احتضنها ملعب الشعب الدولي، ضمن لقاءات الاسبوع 12 من المرحلة الثانية من البطولة.
وتناوب على تسجيل ثنائية القيثارة الخضراء كل من علاء عبد الزهرة في الدقيقة 12 ومهند علي "ميمي" في الدقيقة 34، فيما جاء هدف اربيل الوحيد عن طريق اللاعب واسو رستم في الدقيقة 73.
وبهذا الفوز رفع الشرطة رصيده الى النقطة 76 في صدارة الترتيب، فيما توقف رصيد اربيل عند النقطة 39 في المركز العاشر.
وفي مباراة اخرى اقميت بذات التوقيت على ملعب ميسان، تغلب نفط ميسان على الكرخ 2-1.
وبهذا الفوز رفع الشرطة رصيده الى النقطة 76 في صدارة الترتيب، فيما توقف رصيد اربيل عند النقطة 39 في المركز العاشر.
وفي مباراة اخرى اقميت بذات التوقيت على ملعب ميسان، تغلب نفط ميسان على الكرخ 2-1.
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