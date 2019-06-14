مالك السفينة اليابانية يفنّد الرواية الأميركية حول هجمات خليج عمان

وذكرت قناة "الميادين"، أن "مالك السفينة اليابانية عقد مؤتمراً صحفياً فند فيه الرواية الأميركية حول هجمات خليج عمان".
ونقلت القناة، عن مالك السفينة قوله، ان "الدمار حل فوق منسوب المياه وهو ما لن يحدث جراء الطوربيدات أو الألغام المائية".
وأضاف أن "الطاقم رأى أشياء متطايرة وكأنها رصاص متجهة نحو ناقلة النفط اليابانية".
وأفادت وسائل إعلام إيرانية وعربية، أمس الخميس، بأن ناقلتي النفط “Front Altair” و”Kokuka Courageous” تعرضتا لهجـوم في خليج عمان.
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