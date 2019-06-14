اعتقال عصابتين بحوزتهما اكثر من مليون حبة مخدرة في بغداد





واضافت المديرية، أنه "تم ضبط بحوزتهما (مليون وخمسة وسبعون الف واربعمائة حباية) من النوع الوردي"، مبينة انه "بعد التعمق مع افرادها اعترفوا صراحة عن قيامهم بتجارة وحيازة الحبوب المخدرة". وقالت المديرية في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إنه "بعد جمع المعلومات والتحري من قبل المصادر السرية، تم نصب كمين محكم من قبل مفارز المديرية اسفر عن القاء القبض على (عصابتين) وبالجرم المشهود متخصصة بتجارة الحبوب المخدرة في احدى مناطق العاصمة بغداد".واضافت المديرية، أنه "تم ضبط بحوزتهما (مليون وخمسة وسبعون الف واربعمائة حباية) من النوع الوردي"، مبينة انه "بعد التعمق مع افرادها اعترفوا صراحة عن قيامهم بتجارة وحيازة الحبوب المخدرة". وتابعت المديرية، أنه "تمت مصادقة اقوالهم ابتدائيآ وقضائيآ امام انظار قاضي التحقيق المختص فقرر ايقافهم وفق احكام المادة (٢٨مخدرات) واتخذت كافة الاجراءات القانونية بحقهم بصدد القضية".

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