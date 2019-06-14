مشاجرة بين شقيقين تتطور لاستخدام رمانة يدوية شرقي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مشاجرة اندلعت، مساء اليوم، بين شقيقين قرب مدرسة عمر بن عبد العزيز ضمن شهداء العبيدي شرقي العاصمة بغداد، تطورت الى استخدام رمانة يدوية ورميها على منزلهما".



وأضاف أن "قوة من مكافحة المتفجرات صقر بغداد، توجهت إلى مكان الحادث لمعالجة الرمانة اليدوية".



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