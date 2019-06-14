نائب إيراني: الأميركيون يريدون جعل المنطقة غير آمنة لبيع المزيد من السلاح

وقال بروجردي في مقابلة صحفية، إن "هذه الإجراءات مشبوهة تماما و أعتقد أن السياسة الأمريكية في منطقة الخليج الفارسي وبحر عمان ومنطقة غرب آسيا تعتمد علی حالة من انعدام الأمن لبيع المزيد من الأسلحة وانشاء المزيد من القواعد والمزيد من النفوذ في المنطقة".
وأضاف أن "الأميركيين طبّقوا هذه السياسة على مدى العقود الماضية في هذه المناطق"، مشيرا الى ان "الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي تستفيد من مثل هذه الأفعال".
واکد بروجردي ان "الأميركيين لا يبدأون أي حرب في المنطقه خصوصاً ضد إيران لأن نتائجها ستضر بمصالحهم".
وأضاف أن "الأميركيين طبّقوا هذه السياسة على مدى العقود الماضية في هذه المناطق"، مشيرا الى ان "الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي تستفيد من مثل هذه الأفعال".
واکد بروجردي ان "الأميركيين لا يبدأون أي حرب في المنطقه خصوصاً ضد إيران لأن نتائجها ستضر بمصالحهم".
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