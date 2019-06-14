الاتصالات تؤكد سعيها لتحسين خدمة الانترنت من خلال عدة خطوات

وقالت الوزارة في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إنه "رداً على بعض الصفحات الالكترونية التي اخذت من مواقع التواصل الاجتماعي فرصة لنشر بعض الاخبار المفبركة التي تخص خدمة الانترنت، تؤكد الوزارة سعيها لتحسين خدمة الانترنت من خلال عدة خطوات اتخذتها بغية النهوض بواقع الاتصالات بالعراق".واضافت الوزارة، أن "اهم هذه الخطوات تشغيل بوابات النفاذ من خلال شركة السلام العامة احدى شركات الوزارة وبإشراف وزير الاتصالات والتي ساهمت بصورة مباشرة بالسيطرة على موضوع تهريب سعات الانترنت الامر الذي انعكس على جودة الخدمة ورفد الاقتصاد الوطني اضافة الى العمل على تطوير البنى التحتية الخاصة بتناقل البيانات".

وتابعت الوزارة، "علماً ان جزئية تعرض الاجهزة الفنية المستخدمة في البنى التحتية الى اعطال يعتبر من الامور الواردة عند كل شركات الاتصالات في العالم ولكن التحدي الاكبر هو سرعة استجابة كوادر الوزارة لاصلاح هذه الاعطال واعادة الخدمة الى العمل" .



واوضحت الوزارة، أن "وجود بعض المتصيدين بالماء العكر الذين يحولون بث الشائعات التي تهدف الى التشكيك بقدرات وزارة الاتصالات الفنية مبتغين بذلك افشال عمل الوزارة لتحقيق اغراض و مكتسبات مادية او شخصية".

وجددت الوزارة، التزامها امام جميع المواطنين بـ"عدم الرضوخ لمثل هكذا تهديدات او شائعات واستمرارها بالسعي لايصال افضل الخدمات للمواطن من خلال السيطرة على سعات الانترنت و تطوير البنى التحتية علاوة على مراقبة الخدمات التي تقدمها شركات مزودي الخدمة في العراق ومحاسبتهم وفق الضوابط القانونية في حالة ثبوت اي تقصير بنوعية الخدمات المقدمة من قبلهم للمواطنين".