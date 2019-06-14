وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تم توجيه آمر فوج بيجي وقوة المقر الجوال ومركز شرطة نفط صلاح الدين لحزمة أنابيب ٣٢ و١٦ و١٢ عقدة الممتدة من قضاء بيجي محطة ضخ K2 الى قضاء حديثة محطة ضخ K3 وتحديداً في منطقة الميل ٦٧ حيث تم ضبط ستة خروقات على الحزمة والتي هي عبارة عن تركيب صمامات ومحاولة تهريب النفط منها".
وأضافت أن هذه الحزمة على طول إمتدادها والبالغ ١٦٠ كيلو متر تقع خارج حدود المسؤولية وغير خاضعة للحماية من قبل مديرية شرطة الطاقة في الوقت الحاضر", مشيرة إلى "وجود دراسة أمنية من أجل توفير الحماية اللازمة لمسك هذه الحزمة وعلى طول إمتدادها".
وأوضحت المديرية، أن "الفرق الفنية لوزارة النفط وصلت إلى مواقع الخرق وبدأت في إصلاحه وتوفير الحماية لهم من قبل شرطة الطاقة".
وأضافت أن هذه الحزمة على طول إمتدادها والبالغ ١٦٠ كيلو متر تقع خارج حدود المسؤولية وغير خاضعة للحماية من قبل مديرية شرطة الطاقة في الوقت الحاضر", مشيرة إلى "وجود دراسة أمنية من أجل توفير الحماية اللازمة لمسك هذه الحزمة وعلى طول إمتدادها".
وأوضحت المديرية، أن "الفرق الفنية لوزارة النفط وصلت إلى مواقع الخرق وبدأت في إصلاحه وتوفير الحماية لهم من قبل شرطة الطاقة".
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة الطاقة تعلن إحباط محاولة لتهريب النفط في بيجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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