وأكد أن "إيران تدفع الجميع نحو مواجهة لن يسلم أي طرف منها إن نشبت"، موضحا ان "التطورات في منطقة الخليج تنطوي على خطر احتدام المواجهة فهناك طرف معين يسعى لتأجيج الخلاف في المنطقة".
وأشار الأمين العام للجامعة العربية، إلى أن "إيران تدفع الجميع للدخول في مواجهة"، مشددا على أنه "في حال حدوثها فلن يكون أحدا في أمان".
وتابع، "إيران تريد إرسال رسالة للآخرين ونطالبها بإعادة حساباتها لأن الوضع الآن في غاية الخطورة"، لافتا أن "جميع حسابات طهران خاطئة وسنواصل مطالبتها بتغيير سياستها نحو المنطقة".
وطالب أبو الغيط، مجلس الأمن الدولي باتخاذ موقف حاسم من التصرفات الإيرانية التي تسبب الأزمات في منطقة الشرق الأوسط.
ونوه بأن إيران وتركيا تريدان تنحية دور الجامعة العربية، كما أنهما يرغبان في تحقيق مصالح على حساب المنطقة عبر اختراق الدول العربية.
كانت هذه تفاصيل خبر الجامعة العربية: إيران تدفع الجميع نحو مواجهة لن يسلم أي طرف منها إن نشبت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.