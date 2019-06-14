تطورات سريعة ومتلاحقة.. فائق زيدان يصل بالقضاء إلى مراتب عليا

ومنذ تسلّم زيدان رئاسة مجلس القضاء بدلاً من الرئيس السابق مدحت المحمود بتاريخ (15 كانون الثاني 2017)، عمل ليلاً نهاراً على تصويب قرارات المجلس والقيام بتسهيل الإجراءات التي لها علاقة مباشرة بالمواطنين.ولا يخفى ملاحقة الفاسدين منذ تلك الفترة لغاية اليوم، عبر إصدار قرارات جريئة وسريعة لملاحقة المتهمين بالفساد في جميع مفاصل الدولة.

وفيما يلي السيرة الذاتية لفائق زيدان:

و فائق زيدان خلف فرحان العبودي

من مواليد 9/3/1967 ـ بغداد

والتحصيل الدراسي: 1ـ بكالوريوس قانون ـ جامعة بغداد ـ كلية القانون 1991

2ـ دبلوم عالي علوم قضائية من المعهد القضائي 1999

محل الاشتغال الحالي: رئيس محكمة التمييز الاتحادية.



اولا: خلاصة خدماتهتخرج من المعهد القضائي وعين قاضيا بموجب المرسوم الجمهوري المرقم (177) لسنة 1999. وباشر في محكمة بداءة بعقوبة بتاريخ 24/10/1999ـ رقي الى الصنف الثالث في 19/10/2001.ـ رقي الى الصنف الثاني في 19/10/2006.ـ رقي الى الصنف الاول في 19/8/2011.ـ منح منصب نائب رئيس استئناف بموجب الامر القضائي (570) في 28/12/2006.ـ عين قاضي محكمة التمييز الاتحادية بموجب الامر القضائي المرقم (115/ق/ أ ) في 14/ 5/ 2012 تنفيذا للمرسوم الجمهوري رقم (52) في 13/5/2012.ـ عين بمنصب نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية بموجب الامر القضائي (149/ق/أ) في 22/5/2014 تنفيذاً للمرسوم الجمهوري (42) في 21/5/2014.ـ التقارير السرية المرفوعة عنه قيمت كفائته من الناحيتين القانونية والادارية بدرجة جيد.ثانيا: المحاكم التي عمل فيها

محكمة بداءة بعقوبة

قاضي

24/10/1999

محكمة بداءة ابي غريب

قاضي

31/10/1999

محكمة الاحوال الشخصية في ابي غريب

قاضي

1/11/1999

محكمة تحقيق ابي غريب

قاضي

1/11/1999

محكمة تحقيق البياع

قاضي

8/4/2000

محكمة تحقيق المحمودية

قاضي

7/10/2001

محكمة الاحوال الشخصية في المحمودية

قاضي

7/10/2001

محكمة بداءة ابي غريب

قاضي

23/11/2003

محكمة تحقيق الكرخ

قاضي

22/12/2003

محكمة التحقيق المركزية الكرخ

قاضي اول

5/1/2005

محكمة الاحوال الشخصية في الكرخ

قاضي

18/1/2006

محكمة الاحوال الشخصية في الكرادة

قاضي

28/2/2006

محكمة جنح الكرادة

قاضي

28/2/2006

الهيئة الجنائية الثانية في الكرخ

عضوا

28/12/2006

محكمة التحقيق المركزية ـ الكرخ

قاضي اول

4/2/2007

الهيئة الجنائية الثانية ـ الكرخ

عضوا احتياطا

13/10/2010

الهيئة الجنائية الاولى ـ الكرخ

عضوا احتياطا

13/10/2010

المحكمة الجنائية العراقية العليا ـ الهيئة التحقيقية

قاضي

8/2/2012

محكمة التمييز الاتحادية

قاضي تمييز

14/5/2012

المحكمة الجنائية العراقية العليا ـ الهيئة التمييزية

اضافة لعمله

قاضي 7/6/2012

محكمة التمييز الاتحادية/ نائب رئيس محكمة التمييز

22/5/2014

محكمة التمييز الاتحادية ـ قائم بمهام رئيس محكمة التمييز الاتحادية

صوت البرلمان العراقي بالاجماع على اختياره رئيسا لمحكمة التمييز الاتحادية

2016

صوت البرلمان العراقي بالاجماع على اختياره رئيسا لمجلس القضاء الاعلى

2017