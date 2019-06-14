تطورات سريعة ومتلاحقة.. فائق زيدان يصل بالقضاء إلى مراتب عليا

ولا يخفى ملاحقة الفاسدين منذ تلك الفترة لغاية اليوم، عبر إصدار قرارات جريئة وسريعة لملاحقة المتهمين بالفساد في جميع مفاصل الدولة.
وفيما يلي السيرة الذاتية لفائق زيدان:
و فائق زيدان خلف فرحان العبودي
من مواليد 9/3/1967 ـ بغداد
والتحصيل الدراسي: 1ـ بكالوريوس قانون ـ جامعة بغداد ـ كلية القانون 1991
2ـ دبلوم عالي علوم قضائية من المعهد القضائي 1999
محل الاشتغال الحالي: رئيس محكمة التمييز الاتحادية.
تخرج من المعهد القضائي وعين قاضيا بموجب المرسوم الجمهوري المرقم (177) لسنة 1999. وباشر في محكمة بداءة بعقوبة بتاريخ 24/10/1999
ـ رقي الى الصنف الثالث في 19/10/2001.
ـ رقي الى الصنف الثاني في 19/10/2006.
ـ رقي الى الصنف الاول في 19/8/2011.
ـ منح منصب نائب رئيس استئناف بموجب الامر القضائي (570) في 28/12/2006.
ـ عين قاضي محكمة التمييز الاتحادية بموجب الامر القضائي المرقم (115/ق/ أ ) في 14/ 5/ 2012 تنفيذا للمرسوم الجمهوري رقم (52) في 13/5/2012.
ـ عين بمنصب نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية بموجب الامر القضائي (149/ق/أ) في 22/5/2014 تنفيذاً للمرسوم الجمهوري (42) في 21/5/2014.
ـ التقارير السرية المرفوعة عنه قيمت كفائته من الناحيتين القانونية والادارية بدرجة جيد.
ثانيا: المحاكم التي عمل فيها
محكمة بداءة بعقوبة
قاضي
24/10/1999
محكمة بداءة ابي غريب
قاضي
31/10/1999
محكمة الاحوال الشخصية في ابي غريب
قاضي
1/11/1999
محكمة تحقيق ابي غريب
قاضي
1/11/1999
محكمة تحقيق البياع
قاضي
8/4/2000
محكمة تحقيق المحمودية
قاضي
7/10/2001
محكمة الاحوال الشخصية في المحمودية
قاضي
7/10/2001
محكمة بداءة ابي غريب
قاضي
23/11/2003
محكمة تحقيق الكرخ
قاضي
22/12/2003
محكمة التحقيق المركزية الكرخ
قاضي اول
5/1/2005
محكمة الاحوال الشخصية في الكرخ
قاضي
18/1/2006
محكمة الاحوال الشخصية في الكرادة
قاضي
28/2/2006
محكمة جنح الكرادة
قاضي
28/2/2006
الهيئة الجنائية الثانية في الكرخ
عضوا
28/12/2006
محكمة التحقيق المركزية ـ الكرخ
قاضي اول
4/2/2007
الهيئة الجنائية الثانية ـ الكرخ
عضوا احتياطا
13/10/2010
الهيئة الجنائية الاولى ـ الكرخ
عضوا احتياطا
13/10/2010
المحكمة الجنائية العراقية العليا ـ الهيئة التحقيقية
قاضي
8/2/2012
محكمة التمييز الاتحادية
قاضي تمييز
14/5/2012
المحكمة الجنائية العراقية العليا ـ الهيئة التمييزية
اضافة لعمله
قاضي 7/6/2012
محكمة التمييز الاتحادية/ نائب رئيس محكمة التمييز
22/5/2014
محكمة التمييز الاتحادية ـ قائم بمهام رئيس محكمة التمييز الاتحادية
صوت البرلمان العراقي بالاجماع على اختياره رئيسا لمحكمة التمييز الاتحادية
2016
صوت البرلمان العراقي بالاجماع على اختياره رئيسا لمجلس القضاء الاعلى
2017
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.