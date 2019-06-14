ونقلت وكالات انباء عربية وعالمية اخبارا عاجلة عن الرئيس الاميركي قال بها إن "إيران هي المسؤولة عن الهجمات على ناقلات النفط في بحر عُمان"، مؤكدا أن "الصور تثبت أن إيران هي من نفذت الهجمات".
وأضاف، أن "خليج عمان لن يغلق وإن حدث فلن يستمر طويلا"، منوها بالقوله "نريد من الإيرانيين العودة للمفاوضات، لن نسمح لها بامتلاك سلاح نووي".
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يتهم إيران بالمسؤولية عن الهجمات على ناقلات النفط في بحر عُمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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