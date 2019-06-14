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ترامب يتهم إيران بالمسؤولية عن الهجمات على ناقلات النفط في بحر عُمان

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ونقلت وكالات انباء عربية وعالمية اخبارا عاجلة عن الرئيس الاميركي قال بها إن "إيران هي المسؤولة عن الهجمات على ناقلات النفط في بحر عُمان"، مؤكدا أن "الصور تثبت أن إيران هي من نفذت الهجمات".

وأضاف، أن "خليج عمان لن يغلق وإن حدث فلن يستمر طويلا"، منوها بالقوله "نريد من الإيرانيين العودة للمفاوضات، لن نسمح لها بامتلاك سلاح نووي".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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