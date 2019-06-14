بقيادة السفاح.. تعرف على تشكيلة منتخب نجوم العراق لمباراة افتتاح ملعب العزيزية

وقال المشرف على حفل الافتتاح مدير عام دائرة التربية البدنية والرياضة علاء عبد القادر، بحسب بيان للوزارة، ان "الوزارة اكملت جميع متطلبات انجاح حفل الافتتاح الذي سينطلق في الساعة السادسة من عصر يوم غد السبت، وتم اجراء البروفات النهائية والاطلاع على جاهزية الملعب والاستعدادات بشكل كبير لاستقبال الضيوف وجمهورنا الرياضي الذي سيستمتع بحفل الافتتاح والملعب الجديد الذي سيخدم رياضيي وشباب العزيزية ومحافظة واسط التي سبق لها وان افتتحت وزارة الشباب والرياضة الملعب الاولمبي سعة 20 الف متفرج".واضاف عبد القادر ان "توجيهات وزير الشباب والرياضة احمد رياض تؤكد على ضرورة تقديم الدعم للشباب والرياضيين في الاقضية والنواحي، كون الرياضة المتنفس الوحيد، مبينا ان حفل الافتتاح سيتضمن كلمات للسيد الوزير ومحافظ واسط والشركة المنفذة للمشروع، واستعراضا للفرق المشاركة ومباراة للمدارس الكروية (النوارس والمجد والوحدة والفرسان) والقفز بالمظلات وفعاليات لفريق التايكواندو في العزيزية وسباقات لالعاب القوى في فعاليتي ركض 100 متر و200 متر بقيادة البطل عدنان اطعيس".وتابع ان "ختام الاحتفالية ستكون بمباراة تجمع منتخب نجوم العراق السابقين بقيادة الكابتن يونس محمود ومنتخب نجوم محافظة واسط السابقين وسيقودها طاقم تحكيمي من محافظة واسط، فضلا عن توزيع هدايا لعوائل شهداء رياضيي العزيزية".

تشكيلة منتخب نجوم العراق

واعلن مدرب منتخب نجوم العراق السابقين بكرة القدم كريم صدام تشكيلة المنتخب لمباراة افتتاح ملعب العزيزية وتتألف من: "عماد هاشم وجليل زيدان في حراسة المرمى، ومهدي كريم وسعد عبد الحميد وحسن كمال وراضي شنيشل وعباس عبيد وليث حسين وشاكر محمود ونعيم صدام وسامر سعيد وهوار ملا محمد وصاحب عباس وهشام محمد وبهاء كاظم ويونس محمود".

واوضح ان "افتتاح وزارة الشباب والرياضة الملاعب الرياضية يشكل خطوة مهمة في تطوير الواقع الرياضي والاهتمام بالبنى التحتية، كما سيدفع برياضة محافظة واسط الى الامام، وانا سعيد ان اشارك في حفل الافتتاح".

الى ذلك ذكر مدرب منتخب نجوم محافظة واسط والعزيزية السابقين كريم حاجم ان التشكيلة ستتكون من "محمد جميل ووائل عبد الرزاق وحسين كامل ومهند مهدي ورياض حميد وميسر كاظم وحسين ياسين وعلي ياسين وعماد زيدان ومهند علي ورائد عبد الله وحسين علي ياسين وليث حسين وفؤاد محي وعماد عبيد وسعيد كريم ومصطفى طه ومحمد حاجم وحازم جهاد، وسيكون مساعد المدرب حسين علاوي ومشرف المنتخب عدنان عويد والمدير الاداري سعد حسين، وسيقود المباراة طاقم تحكيمي مكون من عليوي حمزة وعمر محمد ومصطفى جبار وسليم حاجم".