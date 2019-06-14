اعتقال مطلوب بـ'الإرهاب' واخر بجريمة قتل شمالي بابل

وقالت في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "قواتها من فوج الطوارئ الرابع بالاشتراك والتعاون مع الاستخبارات وجهاز الأمن الوطني ومفارز امن الافراد ومفرزة استخبارات لواء المغاوير الاول فق ١٩ ، تمكنت على إثر إجراءات عملية التفتيش الدقيق للأشخاص والعجلات ضمن سيطرة الـ(77) المدخل الشمالي للمحافظة من اعتقال اثنين من المطلوبين احدهم بقضايا الإرهاب الخطيرة وفق المادة (٤ إرهاب) والآخر بتهمة القتل العمد وفق المادة ( ٤٠٥ ق ع ) ، بعد مطابقة بياناتهم الشخصية مع الحواسيب الأمنية الموجودة داخل السيطرة".

واشارت الى ان "القوة احالت المعتقلين الى جهة الطلب لاتخاذ ما يلزم بحقهم قانونيا".

