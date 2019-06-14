2019-06-14 | 13:36
المصدر:
4,110 مشاهدة
كوبو كان هدفًا لنادي برشلونة الغريم الأزلي والتقليدي، وباريس سان جيرمان الفرنسي، حيث كان يرغب الثنائي ضم "ميسي الياباني".
كوبو، سبق له اللعب في برشلونة من قِبل، حيث لعب لأكاديمية النادي في الفترة من بين كانون الثاني 2011 حتى 2015، وتم بيعه لطوكيو، وتدرج في الفئات السنية حتى وصل للفريق الأول، ودخل مسؤولي البلوجرانا في مفاوضات جديدة لإعادته هذا الصيف، ولكن الدولي الياباني اختار الانضمام لريال مدريد.
كوبو كان أحد الأسباب التي تسببت في معاقبة النادي الكتالوني من قِبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بسبب اختراق قواعد ضم اللاعبين الشباب.
وذكرت تقارير صحفية أنّ صاحب الـ"18" عامًا كلف خزائن ريال مدريد ما يقرب من ميلوني يورو.
"كوبو" خاض 16 مباراة مع فريقه في اليابان هذا الموسم، وتمكن من إحراز خمسة أهداف، وقدم 4 تمريرات حاسمة.
كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً.. ريال مدريد يضم 'ميسي' اليابان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.