رسمياً.. ريال مدريد يضم 'ميسي' اليابان

ولم يوضح بيان اللوس بلانكوس، قيمة الصفقة، ولكن النادي أكد في بيانه أنّ صاحب الـ"18" عامًا، سيلعب مع فريق الكاستيا في الموسم المقبل.

كوبو كان هدفًا لنادي برشلونة الغريم الأزلي والتقليدي، وباريس سان جيرمان الفرنسي، حيث كان يرغب الثنائي ضم "ميسي الياباني".



كوبو، سبق له اللعب في برشلونة من قِبل، حيث لعب لأكاديمية النادي في الفترة من بين كانون الثاني 2011 حتى 2015، وتم بيعه لطوكيو، وتدرج في الفئات السنية حتى وصل للفريق الأول، ودخل مسؤولي البلوجرانا في مفاوضات جديدة لإعادته هذا الصيف، ولكن الدولي الياباني اختار الانضمام لريال مدريد.

كوبو كان أحد الأسباب التي تسببت في معاقبة النادي الكتالوني من قِبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بسبب اختراق قواعد ضم اللاعبين الشباب.



وذكرت تقارير صحفية أنّ صاحب الـ"18" عامًا كلف خزائن ريال مدريد ما يقرب من ميلوني يورو.

"كوبو" خاض 16 مباراة مع فريقه في اليابان هذا الموسم، وتمكن من إحراز خمسة أهداف، وقدم 4 تمريرات حاسمة.