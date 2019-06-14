وجاء في "قرار" نشرته صفحة "صالح محمد العراقي"، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنه "على المدرجة اسماؤهم ادناه.. تسليم انفسهم خلال ثلاثة ايام الى لجنة الجمع والتقصي والا فهم مطرودون من التيار ولا يجوز التعامل معهم لوجود شبهات تحوم حول نزاهتهم".
وأوضح أن "هذه الاسماء هي ، حسين سعيد ابو عباس ، نضير ابو جعفر ، شيخ احمد العقيلي ، شيخ محمد الكناني ، عبد ابو زهره ، ناجي المرياني ، ابو حسين المحمداوي ، شيخ احمد الفرطوسي".
وأوضح أن "هذه الاسماء هي ، حسين سعيد ابو عباس ، نضير ابو جعفر ، شيخ احمد العقيلي ، شيخ محمد الكناني ، عبد ابو زهره ، ناجي المرياني ، ابو حسين المحمداوي ، شيخ احمد الفرطوسي".
كما أكدت صفحة صالح محمد العراقي، عبر فيسبوك، والتي تعد مقربة باسم الصدر، أن "التبرأة ستصدر بحق كل من تثبت عدم ادانته في حال حضوره ومثوله للتحقيق".
كانت هذه تفاصيل خبر مقرب من الصدر يدعو ثمانية اشخاص لتسليم انفسهم للجنة تحقيقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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