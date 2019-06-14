نائب: التصويت على الغزي وعبد الرضا لن يؤثر على علاقات الكتل

أكد نائب عن تحالف سائرون، الجمعة، ان التصويت على حميد الغزي امينا عاما لمجلس الوزراء ومحمد عبد الرضا لمنصب مدير مكتب رئيس الوزراء حصل بالاغلبية، معتبرا أنه لن يؤثر على علاقات الكتل داخل تحالف الاصلاح ووحدته او العلاقة مع تحالف البناء.وقال غايب العميري في حديث لـ الخليج 365، ان "التصويت الذي حصل على الامين العام لمجلس الوزراء ومدير مكتب رئيس الوزراء كان بالاغلبية المطلقة من خلال توافق اغلب الكتل السياسية على هاتين الشخصيتين"، مبينا ان "المرشحين اللذان نالا ثقة البرلمان يتمتعان بكفاءة وخبرة في مجال العمل مايعطينا خطوة اخرى في طريق انهاء العمل بالوكالات وبحسب ما اتفقت عليه القوى السياسية جميعا وفق الاليات القانونية والدستورية".

واضاف العميري، ان "حسم التصويت كان بشكل طبيعي ولا نعتقد انه سيؤثر على وحدة تحالف الاصلاح او حتى علاقته مع تحالف البناء"، مؤكدا أن "الامر كان انسيابيا دون اي مشاكل ولن يترك اي اثار سلبية في علاقة الكتل، بل على العكس تماما سيكون انطلاقة لحسم باقي الوكالات وفق التوقيتات الموضوعة بالتنسيق مع الحكومة".

يشار الى ان نائبا عن تيار الحكمة، انتقد ادراج موضوع التصويت على الغزي وعبد الرضا في جدول الاعمال لجسة الخميس 13 حزيران 2019 رغم وجود اتفاق سابق بان يكون التصويت على المنصبين بسلة واحدة مع منصب امين بغداد.

وكان مجلس النواب صوت بجلسته التي عقدت الخميس 13 حزيران 2019 على حميد الغزي لشغل منصب الامين العام لمجلس الوزراء وعلى محمد عبد الرضا لشغل منصب مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء.