الخالصي يحذر من فصل الغربية عن العراق لتنفيذ صفقة القرن

وقال في بيان ورد الى الخليج 365، إن "وتيرة مخططات الإذعان تتصاعد"، مشيرا الى "تولي جهات دولية ومحلية عملية الإعداد والترويج لما يُسمى بصفقة القرن التي يُراد منها إنهاء وجود الأمة، وتأكيد التفتيت الشامل، والانصياع التام للمخطط الاستعماري الصهيوني القديم".واشار الى "وجود حديث صارخ وصاخب إلى مرحلة التخطيط لفصل المنطقة الغربية من العراق واعتبارها مساحة معزولة ينفذ فيها جزء كبير من هذا المخطط؛ مثل توطين الفلسطينيين وجعل المنطقة دولة المستقبل لهم من أجل فصل العراق عن محيطه العربي من جانب، وانهاء المطالب الإسلامية العربية الفلسطينية المحقة في ارض فلسطين من جانب آخر".

وتابع أن "كل هذا يفسّر لنا التحذير المتقدم الذي أعلنته المرجعية المجاهدة على لسان المرجع محمد مهدي الخالصي في وقت مبكر بتاريخ 21 نيسان 2019؛ حيث أكد ان الاتفاقات التي تجري بين العراق مع بعض دول الجوار، ومنها ما يحصل في داخل العراق من خطوات عملية يُراد منها اعادة الحياة إلى مخطط التقسيم والانفصال الداخلي الذي يسوّق مشروع الفتنة الطائفية والاحتراب الانفصالي والتدمير المستمر في داخل البلد والذي يُراد منه ان يسرّب إلى المنطقة".



واشار الى أن "التنبيه المبكر كان مبادرة وعي يتصدى لها دائماً العلماء والمجاهدون والمراجع الواعون والمستيقظون على حراسة مصالح الامة والدفاع عن حقوقها وثغورها"، معتبرا أن "هذا الإنذار والتحذير سبق كلام البعض الذين بدأوا يرددونه الآن في محاولات للتحذير من توريط العراق والمنطقة كلها لتحقيق صفقة القرن الصهيونية ومؤتمرها التآمري المرتقب انعقاده في المحمية الصهيونية الجديدة بزعامة مملوكها الحقير في البحرين" على حد تعبيره.

ودعا البيان " جماهير الامة مرة أخرى بواجب الاستيعاب الجاد لصرخات الحق والالتزام بمنهاج المقاومة الحقيقية، والقيادة المرجعية الواعية التي تنبّه للأخطار قبل وقوعها"، مشددا على "استمرار عملية التواصل بين ابناء الامة وعلمائها المجاهدين لدرء الأخطار الكبيرة والمتوقعة من قبل هذه المخططات".

واعتبر البيان أن "الوعي هو الذي أخفق ويخفق كثيراً من المخططات، ومنها صفقة القرن الخاسرة ومؤتمرها البائس في البحرين المحتلة المعتقلة، والتي بدأ الكثر من المدعوين إليها بإعلان البراءة منها ومن الحضور إليها".