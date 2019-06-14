مقترح من 'سائرون' لوضع الرجل المناسب في الدرجات الخاصة

وقال النائب علاء الربيعي في حديث لـ الخليج 365، إن "رؤية تحالف سائرون في اليات حسم ملف الدرجات الخاصة تكون من خلال اعتماد الوصف الوظيفي بغية تقديم اسماء المرشحين لشغل تلك الدرجات"، مبينا ان "اعتماد هذا الاسلوب سيقضي على المحاصصة ويجعلنا نعتمد اسلوبيا مهنيا يضع الشخص المناسب بالمكان المناسب".



واضاف الربيعي، ان "اعتماد الوصف الوظيفي والتدرج والخدمة والمهنية ستكون الفيصل باختيار المرشحين"، موضحا أنه "مقترح تم طرحه من قبلنا لرئيس الوزراء والكتل السياسية ليكون هو المعيار والخيار الافضل لانهاء المحاصصة".

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