بالفيديو: بسبب تردّي واقع الكهرباء... مطالبات للوزير بتقديم استقالته

وفي هذا السياق، بيّن بعض النواب أن على الحكومة الايفاء بوعودها لتحسين واقع الطاقة خلال الصيف الحالي وزيادة ساعات التجهيز.

وان لم تشهد الكهرباء تحسنا في الفترة المقبلة فعلى وزير الكهرباء تقديم استقالته والخروج من الوزارة، وذلك بحسب نواب اخرين بينوا وجود حراك سياسي لاستجواب الوزير خلال الايام القليلة المقبلة.



وانخفض التجهيز بالطاقة الكهربائية قبل عدة اسابيع في عموم مناطق البلاد، حتى وصل في بعض الاحيان لاربع ساعات تجهيز خلال اليوم. وهذا يتناقض مع تصريحات الوزارة التي قالت بأن التجهيز سيكون لعشرين ساعة او اكثر في اليوم الواحد.

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