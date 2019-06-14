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القبض على مفرزة متخصصة باستخدام الأسلحة الكاتمة في كركوك

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وقالت مديرية الاستخبارات في بيان ورد الى الخليج 365، إن "قوة مشتركة من المديرية ومكافحة الإرهاب تمكنت من إلقاء القبض على المفرزة المتخصصة باستخدام الأسلحة الكاتمة في تنفيذ عمليات الاغتيال في ناحية ألزاب - قضاء الحويجة - محافظة كركوك بالإضافة إلى إستخدامها العبوات الناسفة لاستهداف القوات الأمنية واستعمالها المواد السمية في عملياتها".

واوضحت ان عملية القبض كانت "عملية نوعية اعتمدت المعلومة الاستخبارية الدقيقة في تنفيذها وتميزت بالسرعة المفاجئة تجاه الأهداف وبكمين محكم للغاية تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في خلية الاستخبارات".

واشار البيان الى ان "القوة ضبطت بحوزة هذه المجموعة الإرهابية جهاز كاتم للصوت ، رمانة يدوية مع صاعق ، قداحة وزر تفجير ، دائرة الكترونية ، بارود ومواد متفجرة ، عتاد مختلف ، منظومة عاكسة ولوحة طاقة شمسية ، حاسبة لابتوب مع هارد خارجي ، فتيل كورتكس يستخدم للتفجير"، موضحا أن "جميع عناصر المفرزة من المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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