المرجع الاعلى يحذر من عودة 'داعش' نتيجة الصراع على المكاسب

وقال الصافي اثناء الخطبة الثانية لصلاة الجمعة في كربلاء وتابعتها الخليج 365، إن "استمرار الصراع على المكاسب والغنائم بين من يتسلمون زمام الامور في البلاد، فضلا عن استمرار المشاكل الطائفية والمناطقية والعشائرية والسياسية هنا وهناك، وعدم الاسراع في حل نزاع المناطق المتضررة تمنح فلول داعش العودة من جديد، وربما يجدون حواضن لهم من بعض المتضررين والمتذمرين".ودعا الصافي، الجهات المعنية بالملف الامني الى أن "تكون خطواتهم حذرة جدا، مما يمكن ان يحدث نتيجة للعمال المشار اليها اعلاه (استمرار الصراع على المكاسب والغنائم)، وأن يتم التعامل بمهنية تامة بهذا الملف المهم، كما تولى عناية خاصة للجهد الاستخباري لاحباط مخططات الارهابيين قبل تنفيذها، فضلا عن توفير مراقبة دقيقة للمناطق التي ممكن ان تكون محطا لتحركاتهم ولا تسمح لأي اهمال او تقصير في هذا المجال".وتصادف هذه الايام الذكرى السنوية الخامسة لاحتلال محافظة نينوى من قبل عناصر "داعش" واصدار المرجع الديني الاعلى علي السيستاني فتوى الجهاد الكفائي للدفاع عن الاراضي العراقية، فضلا عن تأسيس الحشد الشعبي على خلفية هذين الحدثين.

وتمكنت القوات الأمنية المشتركة مع قوات الحشد الشعبي واسناد طيران التحالف الدولي من تحرير جميع الاراضي العراقية من عناصر تنظيم "داعش الارهابي" العالم الماضي.