السيستاني: الفساد والتكالب على المناصب يمنعان استكمال التشكلية الوزارية

وأصدر المكتب بيانا اتلاه احمد الصافي وكيل المرجع الاعلى في كربلاء اثناء صلاة الجمعة، "بعد أن وضعت الحرب اوزارها وتم تطهير مختلف المناطق دب الخلاف من جديد معلنا تارة وخفيا تارة اخرى، بصفوف الاطراف التي تمسك بزمام الامور بين قوى تريد ان تحافظ على اماكنها السابقة وقوى اخرى برزت اثناء الحرب مع داعش، ولا يزال التكالب على المناصب والمواقع المهمة بالدولة ومنها وزارتا الداخلية والدفاع يمنعان استكمال الكابية الوزارية".



وأضاف الصافي، "لا يزال الفساد المستشري في مؤسسات الدولة لم يقابل بخطوات واضحة للحد منه ولاتزال البيروقراطية والنقص الحاد في الخدمات باستثناء القليل، تسلب معانات المواطنين وتنغص عليهم حياتهم، كما لاتزال القوانين التي منحت امتيازات لفئات دون اخرىى لم يتم النظر بها وتعديلاها".



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