نصائح أساسية لتنظيف أدوات المكياج والحفاظ عليها

بعد كلِّ استخدام لفرشاة المكياج، يجب أن تُمسح بمناديل الأطفال:

- بعد كلِّ استخدام لفرشاة المكياج، يجب أن تُمسح بمناديل الأطفال، ما يُقلِّل من تراكم بقايا مستحضرات المكياج والزيوت عليها.

- يُملأ وعاء صغير بماء دافئ، وتضاف إليه ملعقة كبيرة من الـ"شامبو"، مع أربع قطرات من زيت شجرة الشاي (متوافر في معظم الصيدليَّات). وتوضع الفرشاة في المحلول مرَّة أسبوعيًّا، وتُفرك شعيراتها بلطف بواسطة الأصابع، وذلك لثلاثين ثانية على الأقلِّ. ثم، تُشطف الفرشاة جيِّدًا بماء دافئ، مع التأكد من إزالة بقايا الـ"شامبو" عنها.



- توضع الفرشاة على منشفة حتَّى تجفَّ، ثمَّ تُحفظ في مكان دافئ وجاف.من الضروري التأكد من أنّ الفرشاة جافة تمامًا، قبل استخدامها مرة أخرى

- من الضروري البُعد عن وضع الفرشاة في ماء مغلي لتعقيمها، تفاديًا لإتلاف شعيراتها.

- عند مُلاحظة أن فرشاة المكياج لا تزال وسخة، على الرغم من استخدام الطريقة المذكورة أعلاه، فقد يكون الوقت قد حان لاستبدال واحدة جديدة بها.

- يُنصح بعدم مشاركة فرشاة المكياج مع أحد، لكونها تنقل البكتيريا.

- يجب تجنُّب فرك الفرشاة بشدَّة، بهدف الحفاظ على عدد شعيراتها.

- يجب التأكُّد من أنَّ الفرشاة جافَّة تمامًا، قبل استخدامها مرَّة أخرى.

نصائح لتنظيف شنط المكياج:



تحتفظ كثيرات بشنط صغيرة يضعن في داخلها أدوات الماكياج، وقد تنسكب المستحضرات فيها أحيانًا، ما يترك بقعًا يصعب التخلُّص منها. ولحلّ هذه المشكلة، إليك الطرق الآتية:

- تُقلب الجهة الداخليَّة للشنطة إلى الخارج.

- لإزالة أحمر الشفاه، تُفرك البقعة بقليل من الكحول (سبيرتو).

- لإزالة بلسم الشفاه، تُفرك البقعة بفوطة مُبلَّلة بالماء المُضاف إليه القليل من الـ"بيكينغ صودا". وتنقع البقعة لنحو 20 دقيقة. ثمّ، يُعاد فركها بفرشاة أسنان قديمة. وتُكرَّر العمليَّة عند الحاجة.

- لإزالة الـ"ماسكرا"، تفرك البقعة بفوطة مُبلَّلة بالماء المُضاف إليه قليل من سائل الجلي.

- لإزالة آثار البودرة أو ظلال العيون أو الـ"فوندايشن" الخالي من الزيوت، تُفرك البقعة بالـ"شامبو".

- يُجفَّف النسيج بفوطة جافة، مع الحرص على إبقاء الشنطة مفتوحة لتفادي الرطوبة والسماح للهواء النقي بتجفيفها بسرعة.