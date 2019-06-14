المرجع السيستاني يصدر بيانا بمناسبة ذكرى الفتوى

وتابع الصافي، أن "رجال العراق الابطال هبوا شيبا وشبانا ومن مختلف الشرائح بعد تلك الدعوة واندفعوا الى ساحات القتال بحماس وهمة لاتوصف، وخاضوا عشرات المعارك الضارية لاكثر من ثلاث سنوات بهمة الية تجلت بها الصور السامية وقدموا عشرات الآلاف من الشهداء واضعاف ذلك من الجرحى والمصابين لانقاذ الوطن الغالي وفدائا للحرمات المقدسات حتى من الله عليهم بالنصر المؤزر ولتتخلص الارض نمن الارهاب".
واشار الصافي الى أنه "لم يكن يتحقق النصر والنجاح التاريخي العظيم لولا تكاتف العراقيين وتلاحمهم وتوحيد صفوفوهم وتجاوز القوى السياسية لخلافاتهم، بالاضافة الى تعاون الدول الصديقة والشقيقة ومساهمتها الفاعلة في دحر الارهاب الداعش".
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