استهداف ناقلتي النفط جاء لإفشال محاولات إنهاء الأزمة الاميركية الايرانية

وقال الاعرجي في بيان نقله مكتبه الاعلامي، إن "استهداف ناقلتي النفط في خليج عمان، محاولة لإفشال كلّ المحاولات التي يُراد منها إنهاء الأزمة الأمريكيّة الإيرانيّة، وإلاّ لماذا يترافق توقيت هذه العملية مع زيارة رئيس الوزراء اليابانيّ لإيران وهو يحمل مشروعاً لإنهاء الأزمة".وأوضح الأعرجي، أن "هذا الإستهداف قد حقّق غاياته بعد أن إتهمت الولايات المتحدة الأمريكيّة ايران في هذا الحادث عن طريق وزير خارجيتها، كما أن مثل هذا الإتهام يعكس مدى سطحية الولايات المتحدة أو يكشف عن قيامها بهذه العملية بعد أن وصلها الردّ الإيرانيّ بعدم التفاوض معها رداً على الرسالة التي حملها الوسيط اليابانيّ".

يشار الى أن ناقلتي نفط كانتا تبحران في خليج عُمان، الخميس، تعرضتا لهجوم، فيما اكدت مصادر أن إحدى الناقلتين أصيبت بصارخ، فيما تم إجلاء طاقمي الناقلتين إلى مكان آمن.