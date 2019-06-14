وقال الاعرجي في بيان نقله مكتبه الاعلامي، إن "استهداف ناقلتي النفط في خليج عمان، محاولة لإفشال كلّ المحاولات التي يُراد منها إنهاء الأزمة الأمريكيّة الإيرانيّة، وإلاّ لماذا يترافق توقيت هذه العملية مع زيارة رئيس الوزراء اليابانيّ لإيران وهو يحمل مشروعاً لإنهاء الأزمة".
وأوضح الأعرجي، أن "هذا الإستهداف قد حقّق غاياته بعد أن إتهمت الولايات المتحدة الأمريكيّة ايران في هذا الحادث عن طريق وزير خارجيتها، كما أن مثل هذا الإتهام يعكس مدى سطحية الولايات المتحدة أو يكشف عن قيامها بهذه العملية بعد أن وصلها الردّ الإيرانيّ بعدم التفاوض معها رداً على الرسالة التي حملها الوسيط اليابانيّ".
وأوضح الأعرجي، أن "هذا الإستهداف قد حقّق غاياته بعد أن إتهمت الولايات المتحدة الأمريكيّة ايران في هذا الحادث عن طريق وزير خارجيتها، كما أن مثل هذا الإتهام يعكس مدى سطحية الولايات المتحدة أو يكشف عن قيامها بهذه العملية بعد أن وصلها الردّ الإيرانيّ بعدم التفاوض معها رداً على الرسالة التي حملها الوسيط اليابانيّ".
يشار الى أن ناقلتي نفط كانتا تبحران في خليج عُمان، الخميس، تعرضتا لهجوم، فيما اكدت مصادر أن إحدى الناقلتين أصيبت بصارخ، فيما تم إجلاء طاقمي الناقلتين إلى مكان آمن.
كانت هذه تفاصيل خبر استهداف ناقلتي النفط جاء لإفشال محاولات إنهاء الأزمة الاميركية الايرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.