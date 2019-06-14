أضيفي هذان المكوّنان الطبيعيان الى الأطباق لحرق الدهون وخسارة الوزن

ويعتبر الكركم من أبرز تلك المكونات، فاستهلاكه يساهم في رفع درجة حرارة الجسم مع تحفيز عملية الأيض. وهو ما يسمح بحرق الدهون التي تتراكم في مناطق مختلفة منه.

ولهذا ينصح بإضافته الى مختلف الأطباق وخصوصاً اللحوم والدجاج. كذلك يمكن تذويب القليل منه في الماء بين الحين والآخر وشرب المزيج.



ومن المفيد ايضاً استخدام بذور الكتان لاستعادة الرشاقة. والسبب أنها غنية بالألياف ويمكن لاستهلاكها أن يحد من الشعور بالجوع في وقت قصير جداً.

كما أنه يساهم في تحفيز عملية الأيض وتحسين الهضم والمرور المعوي. وهذا ما يسهل خسارة الوزن.

ولهذا ينصح بإضافته إلى مختلف الاطباق مثل السلطات والشوربات إضافة إلى العصائر والحلويات علماً أنه لا يغير طعمها.