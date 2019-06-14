- 1/3
- 2/3
- 3/3
ويعتبر الكركم من أبرز تلك المكونات، فاستهلاكه يساهم في رفع درجة حرارة الجسم مع تحفيز عملية الأيض. وهو ما يسمح بحرق الدهون التي تتراكم في مناطق مختلفة منه.
ولهذا ينصح بإضافته الى مختلف الأطباق وخصوصاً اللحوم والدجاج. كذلك يمكن تذويب القليل منه في الماء بين الحين والآخر وشرب المزيج.
ومن المفيد ايضاً استخدام بذور الكتان لاستعادة الرشاقة. والسبب أنها غنية بالألياف ويمكن لاستهلاكها أن يحد من الشعور بالجوع في وقت قصير جداً.
كما أنه يساهم في تحفيز عملية الأيض وتحسين الهضم والمرور المعوي. وهذا ما يسهل خسارة الوزن.
ولهذا ينصح بإضافته إلى مختلف الاطباق مثل السلطات والشوربات إضافة إلى العصائر والحلويات علماً أنه لا يغير طعمها.
كانت هذه تفاصيل خبر أضيفي هذان المكوّنان الطبيعيان الى الأطباق لحرق الدهون وخسارة الوزن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.