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خلال ساعات.. نجم اسود الرافدين ينضم لبطل الدوري البرتغالي

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2019-06-14 | 10:28

خلال ساعات.. نجم اسود الرافدين ينضم لبطل الدوري البرتغالي

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اقترب متوسط ميدان المنتخب الوطني ونادي سانتا كلارا البرتغالي، اسامة رشيد، من الانضمام الى صفوف بنفيكا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وذكرت صحيفة A Bola البرتغالية، في خبر ترجمته الخليج 365، إن "اللاعب العراقي اسامة رشيد اتفق مع نادي بنفيكا على جميع تفاضيل العقد، ومن الممكن الاعلان عن الصفقة خلال الساعات المقبلة".

واوضحت الصحيفة، انه "لم يتم تحديد مبلغ الصفقة، إلا ان اللاعب العراقي لديه شرط جزائي مع سانتا كلارا بقيمة مليون و200 الف يورو".


ويعد رشيد (27 عاماً)، أحد أعمدة سانتا كلارا في الموسمين الماضيين، حيث سجل 20 هدفًا في 75 مباراة.

وتوج بنفيكا بلقب الدوري البرتغالي الموسم الماضي وسيشارك في الموسم المقبل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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