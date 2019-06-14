خلال ساعات.. نجم اسود الرافدين ينضم لبطل الدوري البرتغالي

2019-06-14 | 10:28
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اقترب متوسط ميدان المنتخب الوطني ونادي سانتا كلارا البرتغالي، اسامة رشيد، من الانضمام الى صفوف بنفيكا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
واوضحت الصحيفة، انه "لم يتم تحديد مبلغ الصفقة، إلا ان اللاعب العراقي لديه شرط جزائي مع سانتا كلارا بقيمة مليون و200 الف يورو".
ويعد رشيد (27 عاماً)، أحد أعمدة سانتا كلارا في الموسمين الماضيين، حيث سجل 20 هدفًا في 75 مباراة.
وتوج بنفيكا بلقب الدوري البرتغالي الموسم الماضي وسيشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
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