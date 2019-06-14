الفياض يثني على حكومة عبد المهدي: لم تتجاوز قيم الشعب

وقال الفياض خلال كلمة له في الحفل المركزي للذكرى الخامسة لتأسيس الحشد الشعبي وتابعتها الخليج 365، "نحن بالحشد سنكون مع اي حكومة تحترم وتصون مبادئ هذا الشعب"، مثنيا على "سياسة حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي".

وأضاف الفياض، "يكثر الكلام عن ماهو موقف الحشد من الحكومة، فالحكومة الآن تعبر عن الشعب ولن تخرج عن ارادة الشعب"، مشيرا الى ان الحكومة اليوم تسير في طريق قيم الشعب، والحشد وقف وسيقف الى جانبها".

ولفت الفياض الى أن "على الحكومة مسؤوليتين الاولى حماية ومبادئ الشعب والثانية الدفاع على مصالحه"، مؤكدا أن "حكومة عبد المهدي تسير في طريق الحرص على احترام الشعب، كما أن الحشد الشعبي سيكون مع الحق ومع الحكومة وكذلك القوات المسلحة، وسنكون مع اي حكومة تسعى لمصالح الوطن".