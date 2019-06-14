إيران تنشر صور البحارة بعد إنقاذهم في خليج عمان

وذكرت هيئة الملاحة البحرية الإيرانية أنها أنقذت 11 بحارا من الجنسية الروسية و11 من الجنسية الفلبينية وواحدا من جورجيا، وجميعهم سالمون، وكانوا على متن الناقلة "فرونت التير".

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