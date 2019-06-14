وتقام فعاليات الحفل المركزي على قاعة الشهيد حيدر المياحي في مديرية إعلام هيئة الحشد الشعبي. وشهد الحفل حضورا رسميا وشعبيا كبيرين يتقدمهم رئيس هيئة الحشد الشعبي الاستاذ فالح الفياض ونائب رئيس الهيئة أبو مهدي المهندس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إنطلاق الحفل المركزي لإحياء ذكرى تأسيس الحشد الشعبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.