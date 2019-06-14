سقوط قذيفة هاون في الكرادة ببغداد

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "قذيفة هاون سقطت، في ساعة متقدمة من ليلة امس، على منزل متروك في منطقة الكرادة وسط بغداد، مبينا ان "الحادث لم يسفر عن خسائر بشرية".
واضاف المصدر، ان "قوة امنية توجهت الى مكان الحادث، وفتحت تحقيقا في ملابساته".
واضاف المصدر، ان "قوة امنية توجهت الى مكان الحادث، وفتحت تحقيقا في ملابساته".
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