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سقوط قذيفة هاون في الكرادة ببغداد

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وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "قذيفة هاون سقطت، في ساعة متقدمة من ليلة امس، على منزل متروك في منطقة الكرادة وسط بغداد، مبينا ان "الحادث لم يسفر عن خسائر بشرية".

واضاف المصدر، ان "قوة امنية توجهت الى مكان الحادث، وفتحت تحقيقا في ملابساته".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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