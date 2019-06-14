ودعا الشرائح أعلاه إلى الإسراع بالتقديم على الفصل السياسي (الموظفين عن طريق دوائرهم الحاليه وغير الموظفين عن طريق دائرة الخزينه كلاً حسب محافظته )".
وشدد على ضرورة "ربط أي وثيقه تثبت الضرر كـ(ابن أو بنت شهيد وعنده اخ أو ابن عم أو خال أو ابن عمه سجين او معتقل)، اذ لا يكتفي بربط تاييد الشهداء وإنما ضرورة ربط تأييد السجناء من اجل اكتمال ألادله للشمول وخصوصا لغير الموظفين".
كما أكد "ضرورة التنسيق مع مؤسستي الشهداء والسجناء من اجل ذكر سنة الاستشهاد أو الاعتقال (اذا كان اكثر من فترة للسجن أو الاعتقال ) في التأييد"، مشيرا الى أن "فترة التقديم محصوره بين ١٢-٦-٢٠١٩ ولغاية ١٢-٨-٢٠١٩".
كانت هذه تفاصيل خبر دعوة أربع شرائح للتقديم على 'الفصل السياسي' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.