السعودية: اعتراض خمس طائرات مسيّرة حاولت استهداف مطار أبها

وأضاف البيان أن المطار يعمل بصورة طبيعية، وليس هناك أي تأخير في الرحلات الجوية وحركة المسافرين.
وأفادت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين في وقت سابق بأن هجوما بالطائرات المسيرة استهدف مطار أبها.
وتشن قوات التحالف العربي منذ سنة 2015 غارات في اليمن تستهدف جماعة "أنصار الله" الحوثية، ومواقعها العسكرية، وقد كثّف الحوثيون في الأسابيع الأخيرة هجماتهم بالصواريخ والطائرات المسيّرة عبر الحدود على مواقع داخل السعودية.
وأصاب صاروخ الأربعاء الماضي المطار المدني في مدينة أبها الجبلية، التي تعد مقصدا للسعوديين خلال فصل الصيف، تجنبا للحرارة المرتفعة في الرياض وجدة.
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