هازارد: البطولات مع ريال مدريد اهم من الكرة الذهبية

وقال البلجيكي: "أرفض تصنيفي حاليًا بلاعب جلاكتيكوس (من النجوم العملاقة في عالم كرة القدم)، لكنني أتمنى أن أصبح يومًا ما".

وتابع: "الكرة الذهبية تشغل تفكيري خاصة بعد انتقالي إلى ريال مدريد، لأن خلال السنوات الماضية كان من السهل على لاعبي الفريق الفوز بها".



وأضاف: "لكن الأهم بالنسبة حاليًا هو الفوز بالمباريات والألقاب، لكنني سأحاول أن أصبح الأفضل في العالم في المستقبل".

وانتقل "هازارد" للحديث عن "كريم بنزيما" مهاجم الفريق الأساسي واللعب بجواره: "اعتقد أن علاقتي معه ستكون رائعة، فهو بالنسبة لي أفضل مهاجم في العالم، والتدريب معه سيساعدني على الانسجام وتطوير أدائي مع ريال مدريد".