2019-06-13 | 23:16
666 مشاهدة
قطع جناح نادي ريال مدريد الجديد، إدين هازارد، وعدًا على نفسه أمام الصحافة والإعلام الإسباني في أول مؤتمراته الصحفية بعد توقيع عقوده الرسمية.
وتابع: "الكرة الذهبية تشغل تفكيري خاصة بعد انتقالي إلى ريال مدريد، لأن خلال السنوات الماضية كان من السهل على لاعبي الفريق الفوز بها".
وأضاف: "لكن الأهم بالنسبة حاليًا هو الفوز بالمباريات والألقاب، لكنني سأحاول أن أصبح الأفضل في العالم في المستقبل".
وانتقل "هازارد" للحديث عن "كريم بنزيما" مهاجم الفريق الأساسي واللعب بجواره: "اعتقد أن علاقتي معه ستكون رائعة، فهو بالنسبة لي أفضل مهاجم في العالم، والتدريب معه سيساعدني على الانسجام وتطوير أدائي مع ريال مدريد".
كانت هذه تفاصيل خبر هازارد: البطولات مع ريال مدريد اهم من الكرة الذهبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.