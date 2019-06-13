اخبار العالم / اخبار العراق

شرطة كركوك تكشف عن تفاصيل جريمة قتل حدثت اليوم

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "بتاريخ هذا اليوم ارتكبت جريمة قتل المجني عليه (حميد عواد خلف اللهيبي ) في حي النصر"، مبينة انه "على الفور امر قائد شرطة محافظة كركوك اللواء علي كمال عبدالرزاق بتشكيل فريق عمل برئاسة مدير مكافحة إجرام كركوك العقيد قيس عامر ناجي وتوت وعضوية ضابط شعبة العروبة وضباط تحقيق مقر المديرية".

واضافت انه "بعد ثلاث ساعات من أرتكاب الجريمة تم التوصل الى مرتكبيها وتم مداهمة دور المنفذين للجريمة الواقعة في نهاية واحد حزيران"، موضحة انه "تبين هروبهم الى جهة مجهولة تاركين عوائلهم وأطفالهم في الدار".

واكدت انه "من خلال التحقيق تبين ان هناك ثارات عشائرية بين الطرفين وكيفت الواقعة وفق أحكام المادة 406 ق .ع".

يذكر ان كركوك تشهد بين فترة واخرى جرائم قتل وسطو مسلح في مناطق متفرقة منها، فيما تعتقل القوات الامنية مرتكبي تلك الجرائم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شرطة كركوك تكشف عن تفاصيل جريمة قتل حدثت اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا