شرطة كركوك تكشف عن تفاصيل جريمة قتل حدثت اليوم

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "بتاريخ هذا اليوم ارتكبت جريمة قتل المجني عليه (حميد عواد خلف اللهيبي ) في حي النصر"، مبينة انه "على الفور امر قائد شرطة محافظة كركوك اللواء علي كمال عبدالرزاق بتشكيل فريق عمل برئاسة مدير مكافحة إجرام كركوك العقيد قيس عامر ناجي وتوت وعضوية ضابط شعبة العروبة وضباط تحقيق مقر المديرية".واضافت انه "بعد ثلاث ساعات من أرتكاب الجريمة تم التوصل الى مرتكبيها وتم مداهمة دور المنفذين للجريمة الواقعة في نهاية واحد حزيران"، موضحة انه "تبين هروبهم الى جهة مجهولة تاركين عوائلهم وأطفالهم في الدار".

واكدت انه "من خلال التحقيق تبين ان هناك ثارات عشائرية بين الطرفين وكيفت الواقعة وفق أحكام المادة 406 ق .ع".

يذكر ان كركوك تشهد بين فترة واخرى جرائم قتل وسطو مسلح في مناطق متفرقة منها، فيما تعتقل القوات الامنية مرتكبي تلك الجرائم.

