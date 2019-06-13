واضافت انه "بعد ثلاث ساعات من أرتكاب الجريمة تم التوصل الى مرتكبيها وتم مداهمة دور المنفذين للجريمة الواقعة في نهاية واحد حزيران"، موضحة انه "تبين هروبهم الى جهة مجهولة تاركين عوائلهم وأطفالهم في الدار".
واكدت انه "من خلال التحقيق تبين ان هناك ثارات عشائرية بين الطرفين وكيفت الواقعة وفق أحكام المادة 406 ق .ع".
يذكر ان كركوك تشهد بين فترة واخرى جرائم قتل وسطو مسلح في مناطق متفرقة منها، فيما تعتقل القوات الامنية مرتكبي تلك الجرائم.
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة كركوك تكشف عن تفاصيل جريمة قتل حدثت اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.