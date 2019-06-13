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تفجيران في بغداد

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وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "عبوة ناسفة انفجرت اليوم في ساحة الوثبة وسط العاصمة بغداد".

واضافت الخلية أن "عبوة اخرى انفجرت في منطقة الشعلة شمالي العاصمة".

يذكر أن بغداد تشهد بين فترة وأخرى تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة منها، ما يسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص بين قتيل وجريح، بحسب مصادر أمنية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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