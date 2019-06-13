تفجيران في بغداد

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "عبوة ناسفة انفجرت اليوم في ساحة الوثبة وسط العاصمة بغداد".

واضافت الخلية أن "عبوة اخرى انفجرت في منطقة الشعلة شمالي العاصمة".

يذكر أن بغداد تشهد بين فترة وأخرى تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة منها، ما يسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص بين قتيل وجريح، بحسب مصادر أمنية.