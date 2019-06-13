الصدر يغرد على العمليات التركية في شمال العراق

وقال الصدر في تغريدة له تابعته الخليج 365، "نستنكر وبشدة العمليات الارهابية التي تطال تركيا"، مطالبا الحكومة العراقية بحماية الحدود وتأمينها لكي لا يكون العراق منطلقا للاعتداء على دول الجوار". واستنكر الصدر "القصف التركي على الاراضي العراقية وان كان وفق الاتفاقيات"، مطالبا الحكومة بـ"الغاء جميع الاتفاقيات المجحفة التي تنال من سيادة العراق وامنه".
ودعا الحكومة التركية الى "انهاء ملف المعارضة بصورة سليمة ووفق حوار ممنهج"، محذرا ان "المنطقة في حالة غليان ولا داي لتأجيجها بقصف الحدود".
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