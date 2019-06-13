اعتقال منفذي تفجير كركوك في ايار الماضي

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "بناءً على معلومات استخبارية، وبتاريخ الثالث من حزيران 2019، القت قواتنا الامنية القبض على متهمين ينتميان لعصابات داعش الارهابية، وهما المسؤولان عن زرع العبوات الناسفة في كركوك ليلة 30 ايار 2019".واضافت ان "المتهم الاول (م. ص. ع) يسكن ناحية الرياض / قرية القهارة، واعترف امام قاضي التحقيق بزرع العبوات الناسفة في شارع القدس وطريق بغداد بالعجلة التويوتا (اللاندكروز) ومعه المتهم ( ي. ك ) الذي تم القاء القبض عليه بدلالة المتهم الاول".

وتابعت انهم "اعترفوا بالانتماء الى عصابات داعش الارهابية وعملوا معها بعد عام 2014".

يذكر ان محافظة كركوك شهدت في 30 ايار 2019 انفجار ست عبوات ناسفة في مناطق متفرقة منها ادت الى مقتل اربعة اشخاص واصابة 23 اخرين بجروح اضافة الى الحاق اضرار مادية.

