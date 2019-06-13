ترامب: لا الولايات المتحدة ولا إيران مستعدتان لعقد صفقة

وقال ترامب بحسب "روسيا اليوم"، "نعتقد بعدم استعداد الولايات المتحدة الاميركية وإيران لإبرام صفقة بينهما في الوقت الراهن". واعتبر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الخميس، أن إيران مسؤولة عن الهجمات في بحر عمان.



وأفادت سائل إعلام إيرانية، نقلاً عن مصادر محلية عمانية بأن انفجارين كبيرين استهدفا ناقلتي نفط في مياه بحر عمان، صباح اليوم الخميس. وأفادت سائل إعلام إيرانية، نقلاً عن مصادر محلية عمانية بأن انفجارين كبيرين استهدفا ناقلتي نفط في مياه بحر عمان، صباح اليوم الخميس.

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