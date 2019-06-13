وقال المجلس في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "نناشد رئيس الوزراء بالتدخل لإنقاذ الفقراء من عصابات تدير المولدات"، منوهين الى أن "اولئك اصبحوا عبارة عن دولة مستقلة يشرعون ما يحل لهم ويطبقونه بالتعاون مع المجلس البلدي وباقي المسؤولين".



وأضاف المجلس، أن "المنطقة خرجت بتظاهرات ولم يحصل اي تغير مما سيسبب التصادم المسلح بينهم وبين الاهالي فانقذوا منطقة سبع قصور من هذه العصابات".

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كانت هذه تفاصيل خبر عشائر سبع قصور ببغداد تناشد عبد المهدي لانقاذهم من 'عصابات' تدير المولدات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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