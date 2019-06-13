احد كوادر كهرباء نينوى يتعرض لصعقة كهربائية ويفقد ذراعه

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، أن "أحد كوادر مديرية كهرباء نينوى ممن يعملون بالأجر اليومي تعرض إلى صعقة كهربائية".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الحادث تسبب في بتر ذراعه اليسرى".

