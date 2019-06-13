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احد كوادر كهرباء نينوى يتعرض لصعقة كهربائية ويفقد ذراعه

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وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، أن "أحد كوادر مديرية كهرباء نينوى ممن يعملون بالأجر اليومي تعرض إلى صعقة كهربائية".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الحادث تسبب في بتر ذراعه اليسرى".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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