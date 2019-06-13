واشنطن: إيران مسؤولة عن الهجمات في بحر عمان

وقال بومبيو، بحسب "سكاي نيوز عربية"، إن "إيران تهدد الملاحة البحرية ولا تزال"، مشيراً الى أن "واشنطن ترى أن إيران مسؤولة عن الهجمات في بحر عمان".

وأضاف بومبيو أن "إيران تعمل على تعطيل تدفق النفط عبر مضيق هرمز".



وأفادت سائل إعلام إيرانية، نقلاً عن مصادر محلية عمانية بأن انفجارين كبيرين استهدفا ناقلتي نفط في مياه بحر عمان، صباح اليوم الخميس.