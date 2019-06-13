بحر العلوم: اجتماع عمومية السلة ضرورة ملحة والعميدي اوهم الوسط الرياضي

وقال بحر العلوم في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، "بلا شك ان التغيير على مستوى مجلس ادارة الاتحاد لا بد منه، الامر الذي يعيه تماما كل من يتابع الوسط السلوي وهو امر تأخر منذ عدة سنوات".

واضاف أن "مجلس الادارة الحالي يحتوي على عددا من الكفاءات التي يمكنها احداث نقلة نوعية في حال اتيحت لهم المساحة وتم استبدال شخوص يمثلون عائق امام تطور الشق السلوي".



وبين بالقول، "على البعض ان يعرف ان تغليب المصالح الشخصية على المصلحة العامة بات السبب الرئيسي في تراجع اللعبة، ودعوتنا لاستنهاض همم عمومية الاتحاد ليس لهدف اعتلاء المناصب كما يفعل البعض من خلال القفز على القوانين للتمسك بالمنصب تحت اي ظرف وبعيدا عن تقديم اي اضافة، بل لانقاذ ما يمكن انقاذه من سمعة كرة السلة واعادتها الى الطريق السوي".

واضاف أن "ادراج دعوة لاجتماع غير عادي للهيئة العامة للاتحاد العراقي لكرة السلة في اجتماع المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية القادم، بلا شك سيكون خطوة في الاتجاه الصحيح الامر الذي بات ضرورة ملحة بعد الاجراءات غير القانونية في الفترة الماضية التي عكف عليها رئيس الاتحاد".



وبين ان "اتحاد السلة لا يزال يتخذ من الاعذار الواهية حاجزا لصد كل من يطالب بضرورة تخصيص جوائز مالية لمنافسات الدوري على الرغم من ان الاتحاد يفرض خصم نسبة مالية من عقود اللاعبين المحلين والمحترفين وايضا المدربين بالاضافة الى استحصال مبالغ المشاركات من الاندية من غير الميزانية المرصودة من الحكومة العراقية كل ذلك ومنذ سنوات طويلة والابطال بلا جوائز".

واختتم حديثه قائلاً: "اما الخروقات التي شهدتها الانتخابات الاخيرة من اقحام اندية وهمية بالجملة لضمان فوز الرئيس وتجديد ولايته فحدث ولا حرج حيث سيتم تقديمها بالدلائل خلال اجتماع عمومية السلة المقبل".

