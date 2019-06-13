رسمياً.. هداف الدوري السعودي خارج فائمة اسود اطلس في امم افريقيا

2019-06-13 | 19:53
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أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، استبعاد عبد الرزاق حمد الله مهاجم النصر السعودي من قائمة منتخب المغرب النهائية لكأس أمم إفريقيا 2019.
وأوضح موقع الاتحاد المغربي أن "قرار استبعاد حمد الله صدر لإصابته في الظهر والفخذ".
وفي سياق متصل، اشارت بعض التقارير الصحفية إلى وجود أسباب أخرى غير المعلنة وهي مغادرة اللاعب للمعسكر دون استئذان نظرًا لوجود خلاف نشب بينه وبين زميله بالمنتخب فيصل فجر.
ومن المقرر أن يخضع هداف الدوري السعودي في العام الماضي لفحوصات طيبة غدًا الجمعة بناءً على ما أعلنه عبد الرزاق هيفتي طبيب منتخب المغرب.يذكر أن حمد الله اعتلى قمة هدافي الدوري السعودي في موسم واحد بعد نجاحه في تسجيل 34 هدفًا مع نادي النصر في النسخة السابقة.
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