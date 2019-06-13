رسمياً.. هداف الدوري السعودي خارج فائمة اسود اطلس في امم افريقيا

وذكر الاتحاد المغربي أن "الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب المغرب، قرر ضم اللاعب عبد الكريم باعدي لقائمة اللاعبين الذين سيشاركون في البطولة التي تستضيفها مصر من 21 حزيران إلى 19 تموز 2019".وأوضح موقع الاتحاد المغربي أن "قرار استبعاد حمد الله صدر لإصابته في الظهر والفخذ".

وفي سياق متصل، اشارت بعض التقارير الصحفية إلى وجود أسباب أخرى غير المعلنة وهي مغادرة اللاعب للمعسكر دون استئذان نظرًا لوجود خلاف نشب بينه وبين زميله بالمنتخب فيصل فجر.

ومن المقرر أن يخضع هداف الدوري السعودي في العام الماضي لفحوصات طيبة غدًا الجمعة بناءً على ما أعلنه عبد الرزاق هيفتي طبيب منتخب المغرب.

يذكر أن حمد الله اعتلى قمة هدافي الدوري السعودي في موسم واحد بعد نجاحه في تسجيل 34 هدفًا مع نادي النصر في النسخة السابقة.